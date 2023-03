Afrique de l'Ouest: les acteurs de la filière coton se regroupent pour mieux défendre leurs intérêts

Un agriculteur trie du coton près de Boromo au Burkina Faso, le 19 octobre 2021 (image d'illustration). AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Organisation régionale des interprofessions du coton des États membres de l’Union économique et monétaire des États d’Afrique de l’Ouest (ORIC-UEMOA) a été créée mardi. Basée à Abidjan, elle regroupe des professionnels de la filière du coton du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire. Son but : défendre les intérêts des acteurs du coton et mieux les organiser.