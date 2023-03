Sénégal: des intellectuels interpellent Macky Sall sur le respect des droits et de la justice

Les partisans de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko lors d'une manifestation à Dakar, le 14 mars 2023. © Sylvain Cherkaoui / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans un contexte politique électrique à moins d’un an de la présidentielle, plus d’une centaine d’intellectuels signent une tribune adressée au président sénégalais. Fatou Sow, Boubacar Boris Diop, Sophie Bessis ou encore Mamadou Diouf interpellent le chef de l’État sur une « violation des droits » et l’« instrumentalisation de la justice »,