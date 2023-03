Les autorités algériennes démantèlent un réseau de passeurs de migrants vers l'Europe

Deux migrants camerounais au rond-point Canastel d'Oran, point de départ de traversées par la Méditerranée vers l'Europe (Image d'illustration). © RFI

Ce réseau comptait 15 membres, 9 Syriens et six Algériens. Tous ont été interpellés par le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) et présentés mercredi 22 mars devant la justice. L'enquête a duré, selon les autorités, près de cinq mois.