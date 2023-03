En Côte d’Ivoire, la saison qui pluies s’annonce plus importante que les autres

D’après la Société d’Exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), de fortes précipitations sont attendues sur toute la Côte d’Ivoire de mars à juillet.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Des quantités de pluies comprises entre 335 et 350 millimètres sont attendues dans le Centre, entre 417 et 865 millimètres dans le littoral sud. Or, « à partir de 100 millimètres de pluie, nous entrons dans la zone rouge de risque d’inondation », avertit la Sodexam. Face à ces prévisions, les autorités sont en alerte. Et les habitants des zones fréquemment inondées aussi.

Au quartier Mossikro Santé 3, les stigmates des fortes pluies sont encore visibles.

Ce quartier est balisé par des piles de pneus et de sacs de sables. En saison des pluies, les habitants sont exposés aux éboulements provenant de la colline qui surplombe le quartier. « Souvent ça s'effondre, ça tombe sur les maisons, ça écrase les gens », explique Abou, un habitant.

Certaines familles ont été évacuées. Et quelques aménagements ont été faits pour éviter que les maisons ne soient inondées, comme l’explique Ali Ouédraogo : « Ils sont venus nous dire que les maisons qui sont au bord des collines doivent être évacuées. Nous aussi, on a vu que ça causait beaucoup de problèmes. Maintenant, il y a la route où l'eau passe. Ils sont ve,us nous aider à dégager, à créer d'autres voies pour que l'eau ait son passage. Maintenant, les gens ne viennent plus construire au bord de la colline. »

Bilahi Dicko en est convaincu : ces aménagements tiendront, et sa maison faite de bois aussi. « Ces travaux vont nous soulager. Quand il pleut, ce chemin est gorgé de boue. Mais tout est bien aménagé maintenant. Ca passe juste à côté de ma maison. Et en cas de pluie, je m’isole à l’intérieur. »

Les autorités affirment avoir mené des campagnes de sensibilisation pour convaincre les habitants de quitter les zones à risques. Près de 4000 ménages ont ainsi pu être recasés dans des sites sécurisés. Cette campagne se poursuit, car il faut encore convaincre les plus récalcitrants.

