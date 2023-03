Gestion des fonds Covid-9 au Togo: des ONG déposent plainte, une première

Le rapport de la Cour des comptes sur les fonds de gestion de riposte contre la Covid-19 pour l’année 2020 au Togo continue de faire couler l'encre. Une douzaine d’organisations de la société civile a déposé plainte hier contre X auprès du parquet de Lomé.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Sur la douzaine de griefs identifiés par les organisations de la société civile pour caractériser les faits révélés dans le rapport, figurent en bonne place le double abus de confiance, l’opération et les transactions financières frauduleusement exécutées, la violation des dispositions du code procédure des passations des marchés publics, l’association de malfaiteurs par l’exécution d’opérations de commerce international, conjointement exécutées avec des sociétés étrangères placées sur une liste noire et considérées par la communauté internationale comme infréquentables, etc.

Pour Dodji Nettey Koumou, président de veille économique, signataire de la plainte, c’est inacceptable. « Au niveau des organisations de la société civile, ce que nous attendons c'est qu'il y ait une suite judiciaire au regard de tout ce que nous avons constaté. Il est important que, si nous souhaitons tous, dans notre pays, qu'il y ait la fin de l'impunité au niveau des crimes économiques, il faut qu'une suite judiciaire soit donnée à ce dossier », insiste-t-il.

La plainte est confiée au premier substitut du parquet pour examen.

Il n'y a pas eu de réaction officielle. C’est la première fois que des organisations de la société civile déposent une plainte à la suite d’un rapport sur la gestion publique.

