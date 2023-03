Sénatoriales au Cameroun: «Une éviction totale du parti SDF en raison de distensions internes»

Au Cameroun, le parti du président Paul Biya (RDPC) a remporté l’ensemble des 70 sièges en jeu durant les élections sénatoriales 2023. « Pour gagner l’élection, il faut être en ordre de marche et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sait très bien le faire dans les grands moments », décrypte Stéphane Akoa, chercheur à la fondation Paul Ango Ela. Il met également en avant la défaite du parti d'opposition Social democratic Front (SDF) en raison de « dissensions internes ».

Publicité Lire la suite

Au Cameroun, victoire totale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) aux élections sénatoriales du 12 mars 2023. Le parti présidentiel a remporté l'ensemble des 70 sièges mis en jeu dans ce scrutin au suffrage indirect.

Les 70 sénateurs RDPC sont élus pour cinq ans, 30 vont être ensuite désignés par le président de la République.

Dans le Sénat sortant, le RDPC et ses alliés occupaient 93 sièges sur 100, les sept sièges restants étaient occupés par le parti d'opposition Social democratic Front (SDF), qui les a finalement tous perdus.

« Le Social democratic Front a cessé de faire de la politique pour les Camerounais »

Le RDPC devrait donc accentuer son hégémonie. Ce n'est pas une surprise pour Stéphane Akoa, chercheur à la fondation Paul Ango Ela, à Yaoundé. « La poussée attendue du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) de Cabral Libii n’a pas eu lieu, explique-t-il au micro de Sébastien Nemeth. En deuxième temps, bien sûr, c’est l’éviction totale, définitive j’ai failli dire, du SDF, à la fois en raison de dissensions internes ».

Il poursuit : « Cette formation a cessé de faire de la politique pour les Camerounais et est plus occupée par des gestions de conflits entre figures montantes qui veulent être chairman a à la place du chairman [terme en anglais désignant le patron d’un Conseil d’administration, Ndlr]. »

Stéphane Akoa conclut : « Évidemment, avec ce mode de scrutin de ces sénatoriales – un suffrage indirect qui favorise les formations politiques qui ont déjà des élus – il est certain que pour gagner l’élection, il faut être en ordre de marche et le RDPC sait très bien le faire dans les grands moments, notamment à des moments où la question de la succession de l’après Monsieur Paul Biya se pose, de signifier que l’on reste un parti toujours capable de gagner une élection et il est important que ce signal soit vendu de manière à ramener tout le monde à ce qui est évident : l’hégémonie du parti de Monsieur Biya ne va pas cesser de sitôt. »

► À lire aussi Élections sénatoriales au Cameroun: le RDPC, au pouvoir, peut-il faire mieux?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne