Al Jazeera révèle comment l'or sert à blanchir de l'argent au Zimbabwe

Le reportage illustre comment de l'argent sale est échangé contre de l'or au Zimbabwe. (image d'illustration) © CC0 Pixabay/Csaba Nagy

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Zimbabwe est-il une immense plateforme de blanchiment d'argent ? C'est ce que démontre la première partie d'un documentaire choc d'investigation diffusé par la chaîne Al Jazeera et visible sur YouTube. Le reportage illustre comment de l'argent sale est échangé contre de l'or au Zimbabwe, pour être ensuite revendu à Dubaï contre des dollars et revenir en argent frais. Les intermédiaires de ce schéma frauduleux sont des mafieux sud-africains ou kényans et des officiels zimbabwéens très proches du pouvoir. Depuis sa sortie, le documentaire est très discuté, notamment en Afrique du Sud, et l'épisode 2 est très attendu, car il promet de se rapprocher du sommet de l'État.