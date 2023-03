Au Soudan, le processus de transition politique avance, non sans résistance

Un comité chargé de rédiger l'accord politique final entre l'opposition et les militaires a tenu sa première réunion jeudi. Les prochaines étapes sont une Constitution et la nomination d'un Premier ministre.

Sur le papier, tout est prêt. Le comité mixte, composé de onze membres, dont un représentant de l'armée et un délégué des forces paramilitaires du numéro 2 de la junte, le général Hemedti, s'est mis au travail jeudi, au sein du palais présidentiel de Khartoum.

Ce comité est chargé de rédiger un « accord final » d'ici le 1er avril. Ce texte devrait contenir, selon un porte-parole de l'opposition, l'accord-cadre signé en décembre, mais augmenté de nouvelles dispositions et de clarifications sur la transition. Le 6 avril, selon Khalid Omer Yousef, une « déclaration constitutionnelle » devait être proposée. Et le 11 avril, le nom d'un Premier ministre devrait être annoncé, ainsi que son équipe gouvernementale.

Mais voilà : les comités de résistance, fers de lance de la mobilisation populaire, refusent toujours tout compromis avec les putschistes et continuent les manifestations, toujours réprimées dans la violence. Et deux groupes armés de poids, celui du Darfouri Minni Minawi et du Zaghawa Gibril Ibrahim, ont refusé de se joindre au processus politique, alors qu'ils occupent aujourd'hui des postes officiels.

Interrogé sur Al-Jazira sur cette question, l'influent opposant Yassir Arman a répondu que l'accord de Juba de 2020 signé avec eux n'était pas remis en cause. Mais que leurs futures fonctions seraient du ressort du nouveau chef du gouvernement.

