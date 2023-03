Commission mixte de coopération: le Mali et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leurs liens

Le Mali et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leur coopération en matière de transport. Ici, des camions dans le village ivoirien de Pogo à la frontière avec le Mali, ce 20 janvier 2022 (Image d'illustration). © Pierre Pinto/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Trois mois après le dénouement de l’affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés, jugés et condamnés au Mali, avant d’être graciés par le colonel Assimi Goïta, Bamako et Abidjan décident de renforcer leurs relations dans tous les domaines. Les travaux de la Grande commission mixte de coopération entre les deux pays au niveau des d’experts maliens et ivoiriens se sont achevés vendredi 24 mars.