Comores: le président Azali Assoumani se dit disponible pour le dialogue politique

Aux Comores, pour la première fois depuis la réélection contestée d'Azali Assoumani en 2019, un dialogue entre le président et une grande partie de l’opposition est possible. Dans un courrier en date du 16 mars, le Front commun élargi lui demandait de mettre en place certaines conditions afin de sécuriser la présidentielle de 2024.

Avec notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba

Dans une adresse à la nation, vendredi 24 mars, le président Azali Assoumani a dit vouloir examiner, avec les différents acteurs nationaux, toutes les voies susceptibles de garantir des élections libres et transparentes.

Pour prendre part à la présidentielle de l’année prochaine, le Front commun élargi, coalition d’opposition, demande notamment la libération des prisonniers politiques jugés définitivement, la liberté de rassemblement en réunion publique ou privée, le cantonnement de l’armée et autres forces de l’ordre dans les casernes ou encore la composition tripartite paritaire – pouvoir, opposition et société civile – dans les organisations en charge de la gestion des élections, et des juges électoraux.

La réponse du président Azali Assoumani ne s’est pas fait attendre : « Je voudrais réitérer mon entière disponibilité à vous recevoir pour examiner, avec eux et les autres responsables politiques, économiques et la société civile de notre pays, toutes les voix susceptibles de garantir des élections libres, transparentes, démocratiques dans notre pays pour l’année prochaine. »

De son côté, le Front commun élargi l’assure : si Azali accepte ses conditions, il participera à l'élection présidentielle. Toutefois, déclarait un membre du Front commun dans la presse locale : « Préalablement, nous devons signer une charte sur le comportement à adopter lors de cette élection. Il a répondu à notre lettre mais nous entrerons dans les détails au moment opportun. »

Ce samedi 25 mars, justement, le Front commun organise une réunion pour déterminer la suite à donner à la sortie du président Azali Assoumani.

