Comores : l'opposition inflexible sur les conditions posées au président Azali

Dans une adresse à la nation vendredi, le président Azali Assoumani s'est dit disponible pour un dialogue politique afin de garantir des élections libres et transparentes en 2024. Le Front élargi lui a répondu samedi. Cette coalition d'opposition exige que soient remplies toutes les conditions qu'elle a posées.

Avec notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba

Si le président Azali Assoumani affirme qu'il veut renforcer la sécurisation de la présidentielle prévue pour l'an prochain, l'opposition estime que cela ne suffit pas, et demande que toutes ses conditions soient respectées. Mohamed Jaffar Abbas, membre du Front commun élargi.

« Une chose est sûre et inflexible pour nous, jamais il n'y aura de dialogue ni de la rencontre avec le président Azali tant qu'il ne mettra pas en condition favorable tout ce que nous l'avons soumis comme préalable. Mais avec ce monsieur tout est possible, donc c'est très simple pour nous qu'il accepte de mettre en application l'ensemble des revendications. Et là, on verra la suite.»

Selon Mouigni Baraka Saïd Soilihi, l'un des principaux opposants du chef de l’État, il n’a jamais été question de faire confiance au président. Pour lui, si le pouvoir accepte leurs conditions et que des négociations ont bien lieu, l’opposition demandera la participation de la communauté internationale.

« La suite que nous attendons, c'est d'abord que Azali respecte ce qu'il a dit dans nos courriers mais aussi nous attendons que la communauté internationale suive ces démarches et qu'il soutienne bien sur le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire l'organisation des élections libres, transparentes.»

Les opposants demandent notamment la libération des personnes qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques (dont l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi), et la révision de la composition des organismes en charge des élections.

