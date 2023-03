Congo-B : table ronde de mobilisation des fonds pour mener le DDR dans le Pool

Vue de la principale avenue du centre de Kinkala, chef-lieu du Pool, le 13 juin 2019. Loïcia Martial / RFI

Le gouvernement a réuni ses partenaires samedi. Objectif : trouver des fonds pour financer l’opération de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR) à destination d’au moins 7500 ex-combattants ninjas du Pool, région du Sud du pays qui a été le théâtre d’affrontements entre 2016 et 2017. Le coût global de l’opération est de 8,3 milliards de francs CFA (soit plus de 12,6 millions d’euros).