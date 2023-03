La Cédéao en mission pour évaluer les besoins humanitaires du Burkina Faso

Des Burkinabè emportent leurs bien lors de la fuite de leur village, en janvier 2020. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Depuis le 21 mars, une mission d’évaluation et de validation des besoins humanitaires de la commission de la Cédéao est en visite dans le pays. Avec environ 1 900 000 personnes déplacées internes, des écoles et des centres de santé fermés suite aux violences jihadistes, les pays a besoin de soutien pour venir en aide à ses personnes. La mission soumettra son rapport sur cette évaluation et validation des besoins humanitaires pour la prise de mesures pour aider le pays.