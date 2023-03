Madagascar: l'humour loufoque et piquant des Suisses Plonk et Replonk décontenance et rafraîchit

Reportage

Rires, interrogations et étonnement. Face aux images détournées des Suisses Plonk et Replonk et aux planches poil-à-gratter des dessinateurs malagasy, les visiteurs ne restent pas indifférents à cet humour atypique.

Les photomontages drolatiques du célèbre collectif d’artistes suisses «Plonk et Replonk» s’invitent sur la Grande Île… et viennent titiller le sens de l’humour des Malgaches. Pleines d’autodérision et de second degré, les œuvres transportent le spectateur dans un univers déjanté. Pour l’occasion, des dessinateurs locaux ont été invités à dépeindre ces amis suisses sans concession. Choc des cultures et d’humours garanti !

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Un vent de douce folie souffle à la mairie d’Antananarivo… Aux murs, des images de la Belle Époque détournées et légendées pour créer l’éclat de rire. Leur créateur, Hubert Froidevaux, alias « Bébert le fabricateur d’images », a fait le déplacement pour inaugurer l’exposition.

« Je suis curieux de voir les réactions. Je pense que le deuxième et le troisième degré sont sur toute la planète, des Inuits aux Aborigènes. Même les Suisses, ça les fait rire, alors je ne vois pas pourquoi les Malgaches, ça ne les ferait pas rire ! », dit-il.

Et pour ajouter une touche « malagasy », une dizaine d’artistes locaux ont accepté de créer des planches spécialement pour l’exposition. À une condition : « se moquer des Suisses ».

Une règle du jeu qui a tout de suite conquis Farahaingo, bédéiste réputé pour son humour cru, qui a choisi de mettre en scène un héros helvète un peu déboussolé.

« J’ai pris le personnage de Titeuf et je le fais balader ici à Madagascar. Il est confronté à nos modes de pensées, au malagasy way of life, et il est bien étonné … parce qu’ici, on est réputé pour être « moramora », pour vivre lentement, sans stress, parce qu’on se contente de ce qu’on a… Et là, derrière lui, j’ai dessiné deux prostituées qui essaient de draguer Titeuf, en fredonnant la petite comptine, « pssit, gentille alouette, viens te faire plumer ! » et l’autre qui dit, « Clara, c’est qui lui ? » et elle réplique « tais-toi et drague, c’est un bailleur de fonds. »

L’illustratrice pour enfant Sese Dille a, elle, choisi de titiller le particularisme culinaire : « J’ai voulu représenter des Suisses qui voulaient organiser un déjeuner. Donc, ils cherchaient le fromage pour la fondue suisse, ils ne le trouvaient pas, ils ont trouvé du bononoka (le manioc fermenté qui sent très fort). J’ai donc voulu représenter les Suisses qui pensaient que c’était le fromage malgache, parce que ça sentait fort. »

Argent, Rolex, vaches ou chocolat... des clichés suisses sont amplifiés. Face aux photomontages parfois farfelus de Plonk et Replonk, cette visiteuse sourit.

- Y a des trucs que je comprends et qui me font vraiment rigoler. Y a des trucs que je ne comprends pas.

- Et quand vous ne comprenez pas, qu’est-ce qui se passe ?

- Je demande à mon mari.

- Parce que lui comprend mieux ?

- Peut-être, et s’il ne comprend pas, on rit ensemble.

Cet autre visiteur a adoré le côté loufoque et l’autodérision suisse, mais émet certains doutes quant à la portée universelle de ce type d’humour : « Il faut savoir lire à travers les lignes pour comprendre les messages cachés derrière. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Je ne sais pas si c’est par manque de connaissances sur la culture suisse ou parce qu’on n’est pas trop second degré ici… Mais moi, en tout cas, j’ai aimé, j’ai trouvé ça très amusant. Et inspirant, aussi. »

Avec cette « Explosion du Rire », Plonk et Replonk offre au public malgache une palette de traits d’esprit rafraîchissants pour tous les goûts et toutes les sensibilités et ouvre peut-être une brèche vers plus d’autodérision.

