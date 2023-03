En Côte d’Ivoire, le business saisonnier des paniers garnis de ramadan

Alors que les musulmans de Côte d’Ivoire viennent d’entrer dans le mois de ramadan, des hommes et femmes d’affaires se sont emparés d’une tradition qui consiste à offrir des paniers de victuailles à ses proches, pour créer un business saisonnier autour de leur confection.

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

Cynthia Kouassi tient une petite boutique comme il y en a des milliers au marché de Belleville, dans le quartier populaire de Treichville. Elle est décoratrice et, onze mois par an, elle confectionne et vend des accessoires et des chapeaux pour les cérémonies et les mariages.

Mais le douzième mois, c’est celui de ramadan : elle change alors d’activité pour confectionner des paniers de provisions à offrir. Une tradition cruciale, explique un client : « On veut faire plaisir à ses parents, ses amis, ses proches… On m’a présenté cette dame, elle fait de très bons paniers de ramadan. Je vais en offrir à mes amis. Moi, je pourrais le faire, mais c’est son métier à elle. Quand quelqu’un connaît son métier, la personne confectionne le truc et tu es satisfait en retour. »

Un marché de plus en plus concurrentiel

Pour chaque commande, Cynthia Kouassi va s’approvisionner dans le marché alentour et dans les supermarchés. Elle agence les provisions et décore le panier. Confectionnés à la demande, ils sont vendus 10 000 à 70 000 francs CFA. « Il ne suffit pas de faire un panier. Il faut aussi que le panier soit beau. Quand tu es accessoiriste, tu as le coup d'œil pour les couleurs et tout ça. Souvent, je fais des paniers avec des tissus, du pagne, des fleurs… J’essaie de faire une petite touffe dessus pour rendre le truc plus beau et plus gai. Tout ça compte. »

Les années fastes, Cynthia Kouassi pouvait recevoir 15 à 20 commandes par jour. Mais cette année, elle n’est pour l’instant qu’à deux ou trois. La faute à un marché qui s’est développé ces dernières années, avec une concurrence devenue féroce.

