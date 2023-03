Centrafrique: mise en service de la centrale solaire de Sakaï, proche de Bangui

La centrale solaire de Sakaï, située à 10 kilomètres de Bangui au sud du pays, a été mise en service lundi 27 mars par les autorités. Elle est le fruit des relations d’amitié et de coopération entre la Chine et la Centrafrique. Les travaux ont été lancés en 2020. Le champ solaire de Sakaï fournit actuellement 15 kilowatts d’électricité et vise à réduire le déficit de l’offre d’électricité.

Rolf Stève Domia-Leu

Devant une imposante pancarte blanche avec des écritures en rouges et bleues, Myriam Wabilo, propriétaire de cet atelier de Soudure, se réjouit de cette bonne nouvelle pour les habitants de Bangui et ses environs : « Nous, ça va avec l’électricité, on a le courant pratiquement chaque jour. »

Jusque-là, les habitants de Bangui et ses environs bénéficient d’au moins neuf heures de courant par jour. Les autorités misent donc sur cette centrale solaire pour y remédier. « Nous venons d’inaugurer cette centrale qui va augmenter l’ensemble de l’électricité au niveau de Bangui. Ça va servir pour les ménages, pour le développement économique mais aussi pour les industriels », explique le ministre de l’Énergie, Arthur Bertran Piri.

Ce projet vient s’ajouter à la centrale hydroélectrique de Boali 2 et la centrale thermique de Bangui. Céline Nganaré est l’une des responsables de cette centrale : « Nous, on envoie l’électricité au niveau de la direction générale. Si une personne souhaite avoir l’électricité, elle n’a qu’à se rendre à la direction commerciale pour prendre les dispositions et on va aller le connecter. »

La capacité de distribution en électricité passe de 60 à 72 mégawatts. Néanmoins, le besoin total du pays est estimé à 250 mégawatts.

