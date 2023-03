RDC: premier jour du procès du député Édouard Mwangachuchu

La première audience sur le fond du procès du député Édouard Mwangachuchu, soupçonné d’avoir participé à un mouvement insurrectionnel, a eu lieu mardi 28 mars à la prison centrale de Makala, placée sous haute sécurité. Une cache d’armes a été découverte dans la propriété de ce député du territoire de Masisi, au Nord-Kivu. D’autres effets ont été trouvés, comme des munitions, dans sa résidence de Kinshasa.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda Muzembe

L’affaire fait grand bruit dans le pays. À l’audience du mardi 28 mars, le député Édouard Mwangachuchu a reconnu être le propriétaire des munitions et autres effets militaires retrouvés dans sa résidence de Kinshasa.

Mais pour le prévenu, comme pour ses avocats, il avait obtenu officiellement l’autorisation de port d'armes. « Il est innocent. Les munitions qui étaient à la maison sont bel et bien des munitions acquises normalement auprès de l’État congolais et il en a le document. On attend maintenant de voir si le ministère va présenter des éléments sur Masisi. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas », a déclaré Me Damien Amoney, l’un des avocats d’Édouard Mwangachuchu. Pour le conseil du député, il s’agit d’un montage.

De son côté, Me Pungu Yodi, avocat de la partie civile, explique que la Haute Cour militaire a accordé le report de l’audience à mardi prochain, soit le 4 avril. « Le devoir, ici, c’est l’ouverture du coffre-fort, et également l’autorisation de port d’armes de monsieur Mwangachuchu, qu’il prétend avoir eu de la part des autorités compétentes », ajoute Me Pungu Yodi. Le coffre-fort saisi dans la résidence de Mwangachuchu devra être ouvert au cours de la prochaine audience.

