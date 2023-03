Togo: des ONG espèrent que l’évacuation de Kpatcha Gnassingbé apporte des changements politiques

Kpatcha Gnassingbé, demi-frère du président togolais, lors d'une cérémonie à Lomé le 13 janvier 2006 alors qu'il était ministre de la Défense du Togo. © Erick Christian Ahounou / AFP

Alors que Kpatcha Gnassingbé, le demi-frère du chef de l'État togolais, a été évacué du pays pour des raisons sanitaires, après 13 ans de détention pour atteinte à la sûreté de l'État, des observateurs s’interrogent sur les conséquences. Au-delà du geste humanitaire et familial, certains se demandent si l’acte pourrait avoir un prolongement politique et diriger Lomé vers plus de démocratie.