Alassane Diago, les massacres de 1989, la Mauritanie et le Sénégal

02:56 Alassane Diago, réalisateur sénégalais du documentaire « Le fleuve n’est pas une frontière ». © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

Avec son documentaire Le fleuve n’est pas une frontière, présenté au festival Cinéma du réel, le réalisateur Alassane Diago brise le silence autour des massacres et déportations qui ont eu lieu en 1989 entre la Mauritanie et le Sénégal. Sous un arbre à palabres, il réunit des survivants et des protagonistes pour « fabriquer une mémoire » sur l’injustice persistante de cette escalade de violence raciste.