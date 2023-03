À Madagascar, les locaux de «La Gazette de la Grande Île» ont été perquisitionnés

Une vue de la capitale Antananarivo à Madagascar (image d'illustration). REUTERS/Thomas Mukoya

À Madagascar, les locaux de La Gazette de la Grande Île ont été perquisitionnés, ce 30 mars 2023, cinq jours après l’arrestation et l’incarcération de son propriétaire, Lôla Rasoamaharo. Il est poursuivi pour tentative d’extorsion de fonds, diffamations, menaces et injures, suite à une plainte déposée par une opératrice économique. Mais une nouvelle plainte envers le quotidien pour arriérés de paiement, datant de 2016, aurait été émise par la Jirama, la compagnie nationale d’eau et d’électricité.