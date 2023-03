Génocide des Tutsis au Rwanda: les avocats de Félicien Kabuga demandent la clôture du dossier

Emmanuel Altit, l'avocat de Félicien Kabuga à la salle d'audience du Mécanisme chargé des derniers dossiers du Tribunal pénal international pour le Rwanda. La Haye, le 29 septembre 2022 (image d'illustration). AFP - KOEN VAN WEEL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le 30 mars 2023 à La Haye, les avocats de Félicien Kabuga, accusé d’avoir contribué au génocide des Tutsis de 1994, et le procureur du Mécanisme de l’ONU chargé des derniers dossiers du Tribunal international pour le Rwanda, se sont opposés sur l’état de santé de l’homme d’affaires et sa capacité à être jugé. Trois experts avaient assuré qu’il souffre d’une démence et n’est pas apte à subir son procès.