L'OMS prête à tester des vaccins en Guinée équatoriale et en Tanzanie contre la fièvre Marburg

Les premiers cas de ce type de fièvre hémorragique ont été confirmés en février dans la partie continentale de la Guinée-équatoriale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, trois provinces équato-guinéennes sont maintenant concernées Littoral, Centro-Sur, Kié-Ntem, toutes trois frontalières du Gabon et du Cameroun.

La Guinée équatoriale a annoncé mercredi 30 mars deux morts supplémentaires à cause du virus Marburg, portant à neuf le nombre de décès officiellement attribués à la maladie.

Vue la distance entre les différents cas confirmés, à savoir plus d'une centaine de kilomètres, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a exprimé cette semaine sa préoccupation d'une transmission plus large du virus en Guinée équatoriale.

« L'OMS a connaissance de cas supplémentaires et nous avons demandé au gouvernement de déclarer officiellement ces cas à l'organisation », a-t-il dit.

Hier, le ministère équato-guinéen de la Santé a annoncé treize cas confirmés dont neuf décès et plus de 800 contacts suivis.

Un centre d'opération d'urgence est activé à Ebebiyin dans le sud du pays et à Bata la capitale économique, sur la côte atlantique.

L'OMS a déployé des experts en soutien. Et se dit prête dès que possible à tester des vaccins expérimentaux pour les personnes à risque autour des malades. Des vaccins expérimentaux pour lesquels un protocole de sécurité sanitaire a été mis au point.

Au nord de la Guinée-équatoriale, dans le Sud du Cameroun voisin, Jolinon Daniel Ebozo'o dirige une radio communautaire à Olamze. Il relaie des messages de prévention car la frontière est toute proche : « Il y a même des endroits, si on ne vous dit pas que vous êtes en Guinée, vous ne savez pas. Parfois la frontière, c'est juste un dos d'âne, un arbre ou un ruisseau. Donc si vous allez en brousse et vous trouvez un animal mort, ne dites pas, c'est Dieu qui vous a aidé, et vous a donné à manger ce jour-là, fuyez cet animal en question... C'est ce genre de messages qu'on a repris, on a martelé, l'hygiène en fait... »

Aucun cas de contamination au virus de Marburg n'a été confirmé à ce jour au Cameroun ou au Gabon.

En Tanzanie aussi, l'OMS se dit prête à travailler avec le gouvernement pour tester des vaccins expérimentaux. La Tanzanie où selon l'OMS huit cas de patients contaminés par le virus de Marburg ont été confirmés, dont cinq décès, tous dans la même région.

