Le Mali a joué un rôle dans la libération du journaliste Olivier Dubois, selon Choguel Maïga

Le chef du gouvernement malien Choguel Maïga a fait cette déclaration jeudi lors d’un déplacement à l’intérieur du Mali. Le journaliste français retenu en otage près de deux ans par des jihadistes a été relâché il y a une dizaine de jours au Niger.

Avec notre correspondant régional, Serge Daniel

C’est la première fois qu’un officiel malien parle de cette affaire. Le Premier ministre malien Choguel Maïga ne prononce pas le nom de l’ex-otage Olivier Dubois, mais l’allusion est assez claire : « La dernière fois que l'on a libéréun otage pris ici au Mali dans un pays voisin, c'est un Malien qui a aidé à sa libération, ce que beaucoup ne savent pas. »

Devant la foule, le chef du gouvernement malien ajoute que le rôle de l’armée malienne sur le terrain dans le nord a également contribué à la libération du journaliste français retenu en otage pendant près de deux ans par des jihadistes : « il y a une vidéo de propagande qui dit que c'est l'armée d'un autre pays qui a libéré les otages, que les Maliens ne pouvaient rien. C'est le contraire qui s'est passé. Nous avons les preuves parce que tout ce que nous faisons, nous l'enregistrons, pour l'Histoire. »

Le bilan des pertes dans les rangs des jihadistes qui détenaient les deux otages est lourd selon Choguel Maïga qui insiste : désormais, le groupe jihadiste de soutien à l’islam et aux musulmans (le Jnim) est affaibli voire déstabilisé. Et pour terminer sur ce chapitre « de rapt et de libérations d’otages », il a lancé quelques piques contre un pays voisin, sans le nommer.

