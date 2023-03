Musique: le destin singulier de la pianiste éthiopienne Sœur Tsegué-Mariam Guèbrou

Pochette du disque d'Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou de l'album Ethiopiques, vol. 21 - Piano Solo © buda Musique

Elle était entrée dans les ordres dans les années 1940, après une jeunesse tragique et aventureuse dans l'entourage du dernier empereur d'Éthiopie. Elle était réputée depuis les années 1960 pour son jeu et ses compositions pour le piano, que les critiques comparaient à Erik Satie et Charlie Mingus. Sœur Tsegué-Mariam Guèbrou est morte le 27 mars 2023, à l'âge de 99 ans, dans le monastère de Jérusalem où elle vivait recluse.