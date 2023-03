Niger: la Banque mondiale affiche son appui à Niamey lors d’une visite de son président

[Image d'illustration] Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, assistant à une conférence de presse lors de la réunion annuelle 2022 du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, le 13 octobre 2022, à Washington. AP - Patrick Semansky

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président du Groupe de la Banque mondiale (GBM) David Malpass, accompagné d’Ousmane Diagana, le vice-président du GBM pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, a clôturé ce 30 mars 2023 une visite de 48 heures au Niger axée sur le renforcement de la sécurité et de la paix, de la croissance économique inclusive durable., « Je suis vraiment ravi (...) de confirmer le soutien de la Banque mondiale au Niger, au Sahel et à l'Afrique », y a-t-il notamment déclaré.