Au Soudan, la signature de l'accord politique global reportée de cinq jours

Un soldat des Forces de soutien rapide, groupe paramilitaire soudanais, le 22 juin 2019. La question des FSR est un point d'achoppement pour la signature d'un accord politique global. AP - Hussein Malla

Cet accord censé relancer la transition et remettre le pouvoir aux civils devait être signé ce samedi entre représentants civils et militaires. Selon le porte-parole du processus, les différents acteurs ont convenu de s'accorder cinq jours supplémentaires. En cause : un différend non résolu autour des questions sécuritaires.