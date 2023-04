Le décès d'un bébé sans-abri émeut l'Argentine en pleine crise économique

La petite fille de trois mois vivait à la rue avec sa famille. Ce fait divers tragique provoque d’autant plus d’émoi qu’il s’est produit au lendemain de la publication des chiffres officiels de la pauvreté.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Une petite fille de trois mois est morte vendredi matin en plein centre-ville de Buenos Aires, à quelques dizaines de mètres à peine de la Casa Rosada, le palais présidentiel. Elle avait passé la nuit dans la rue avec ses parents, un couple de jeune sans-abri connus des services sociaux.

L’histoire a rapidement fait le tour des chaines de télévision et des médias argentins, avant de se propager sur les réseaux sociaux, provoquant l’émoi et l’indignation des internautes.

L’émotion suscité par ce fait divers et sa résonnance médiatique ont été d’autant plus importantes que l’Institut statistique national avait révélé la veille que près de deux Argentins cinq et plus de la moitié des enfants vivent sous le seuil de pauvreté.

Malgré une croissance de 5%, l’Argentine comptait fin 2022 900 000 pauvres de plus qu’un an auparavant, une augmentation notamment due à l’inflation record de près de 95% qu’a connu le pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne