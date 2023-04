Mali: ruée vers l’or à Almaghmor

La localité du nord-ouest, à une centaine de kilomètres de Tombouctou, est hors de contrôle de l’État malien qui pourtant ambitionne d’imposer sa loi partout sur le territoire national. Mais de très nombreuses personnes continuent, depuis une semaine, de prendre d’assaut un site en espérant trouver le métal jaune et changer de vie.

Avec notre correspondant régional, Serge Daniel

Depuis plus d’une semaine, bravant l’insécurité et les conditions climatiques difficiles, ils sont nombreux à prendre la direction de Almaghmor, localité malienne située à une centaine de kilomètres de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Sur le site en plein désert, des autochtones auraient découvert une mine d’or à ciel ouvert.

Sur place, selon les vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, on peut voir de grands trous déjà creusés. À la force des bras, ça creuse avec des pioches, mais également avec des outils plus perfectionnés. D’autres chercheurs d’or ont en main des détecteurs de métaux, d’autres encore sont arrivés sur les lieux avec groupes électrogènes pour travailler jour et nuit. Certains rêvent même d’installer dans la localité un réseau internet et surtout un important point d’eau.

La sécurité sur place est assurée par des hommes armés. Selon deux élus de la région interrogés séparément, des jeunes ont déjà trouvé sur le site une quantité non négligeable de graviers aurifères. Reste à savoir la quantité de métal jaune récupérée, tout ce qui brille n’étant pas de l’or.

