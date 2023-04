Togo: la Dynamique Mgr Kpodzro demande des mesures pour assurer la transparence aux législatives

La Dynamique Mgr Kpodzro (DMK), une coalition de sept partis politiques et sept associations créée en 2020, a donné son point de vue sur l’organisation des prochaines échéances électorales régionales et législatives. Lors de sa conférence de presse, il a été question de l’actualité brûlante du moment.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

La Dynamique Mgr Kpodzro ne trouve pas opportun l’organisation des élections régionales qui doit aboutir à la création du Sénat. Coût exorbitant et aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’une deuxième chambre.

Quant aux élections législatives qui doivent lieu d’ici la fin de l’année Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice de la coalition attends des engagements concrets : « Nous pensons qu'il faut s'assurer de mesures pour que ces élections soient vraiment transparentes. Parmi ces mesures, la nécessité de proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote. »

La DMK exige par ailleurs du gouvernement le retour de leurs leaders, Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo et Mgr Fanako Kpodzro qui a fêté ses 93 ans le 30 mars dernier, en exil. Exigence aussi de la libération de tous les prisonniers politiques dont Kpatcha Gnassingbé, en détention depuis bientôt 14 ans et évacué il y a quelques jours au Gabon pour des soins. Pour Gérard Adja, coordonnateur adjoint de la dynamique, il faut plus de transparence sur cette affaire : « Ce n'est pas parce que l'actuel président est son frère qu'une affaire d'État doit être considérée comme une affaire familiale. »

Le gouvernement a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la grâce présidentielle de 352 détenus en fin de peine pour désengorger les établissements pénitentiaires du Togo.

