Afrique du Sud: le premier parti d'opposition réélit John Steenhuisen à sa tête

L'Alliance démocratique a réélu John Steenhuisen avec 84% des voix, contre seulement 16% pour Mpho Phalatase, connue pour être la première femme noire à avoir dirigé Johannesburg. Il mènera campagne pour les élections générales de 2024.

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

La nouvelle direction de l'Alliance démocratique a un air de déjà vu. John, Steenhuisen, réélu chef du parti, se voit ainsi récompensé pour avoir redressé l'Alliance démocratique, comme il l'affirme : « Nous travaillons depuis 2019 à la première phase de ce projet : stabiliser et réparer le parti pour retrouver le chemin de la victoire. Je peux dire aujourd'hui que c'est un succès. »

Souvent désigné comme un parti de Blancs qui laisse peu de place à la diversité, l'Alliance démocratique a préféré faire le choix la stabilité. Et tant pis si la nouvelle direction du parti ne reflète toujours pas la diversité de ses délégués. L'Alliance démocratique ne se débarrassera pas de son image de parti pour électeurs blancs. Ce n'est pas une question de couleur, mais de talents, défend Patricia Van Der Ross, déléguée venue du Cap. « C'est aux gens de se porter candidats. Plus il y aura de volontaires, plus on aura de choix. Aujourd'hui, nous avons voté une résolution très importante pour arrêter de se concentrer sur la couleur de peau, et s'intéresser tout simplement aux Sud-Africains », plaide-t-elle.

Le peuple, avant le parti, c'est le contre-modèle que défend l'Alliance démocratique face à son rival, l'ANC. À John Steenhuisen de convaincre que son parti s'intéresse à l'ensemble des Sud-Africains et non à une minorité.

