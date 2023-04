Le président rwandais Paul Kagame réélu avec 99,8% des voix à la tête de son parti

Le 35e congrès international du parti présidentiel, le Front patriotique rwandais, se tenait ce week-end. Plus de 2 000 délégués ont voté dimanche pour le nouveau comité exécutif de leur formation, et ont réélu, sans surprise, le président Paul Kagame à la tête du parti.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud

C’est par une écrasante majorité, avec 99,8 % des voix, que le président Paul Kagame est réélu pour un mandat de cinq ans à la tête du Front patriotique rwandais. Le chef de l’État et membre fondateur du parti passe à trois voix près de l'unanimité, avec face à lui, un seul autre candidat, Abdul Karim Harerimana, ancien député et nommé fin mars ambassadeur du Rwanda en Indonésie.

Les 25 commissaires et le reste du comité exécutif ont également été élus ce dimanche. L’ancienne sénatrice Consolée Uwimana devient vice-présidente du FPR, première femme à occuper cette position au sein du parti. Elle remplace Christophe Bazivamo en poste depuis 2002. L’ambassadeur du Rwanda en Angola, Wellars Gasamagera, prend, lui, la fonction de secrétaire général.

À moins d’un an et demi de la prochaine élection présidentielle, prévue en août 2024, le nouveau comité exécutif du FPR aura notamment la charge de préparer le parti au scrutin. Le chef de l’État depuis 23 ans, Paul Kagame, ne s’est pas encore exprimé définitivement sur une possible candidature à un nouveau mandat présidentiel.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne