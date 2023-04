RDC: du rififi au sein de Lamuka, le courant ne passe plus entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito

Le courant ne passe plus entre Martin Fayulu (notre photo d'illustration) et l’ancien Premier ministre Adolphe Muzito. AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En République démocratique du Congo (RDC), le courant ne passe plus entre Martin Fayulu et l’ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Les deux personnalités, alliées depuis la présidentielle de 2018, se brouillent autour de la gestion de la coalition Lamuka qui avait accompagné la candidature de M. Fayulu. Le camp de Muzito a menacé, hier samedi 1er avril, de radier Martin Fayulu s’il ne passe pas le flambeau d'ici dix jours à Adolphe Muzito. Les divergences entre les deux hommes, restés seuls maîtres à bord de la plateforme, après les départs - entre autre - de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, date de près d’un an.