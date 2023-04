Gabon: le président Ali Bongo a évoqué son accident vasculaire cérébral de 2018

Ce 2 avril 2023, Ali Bongo est revenu sur son accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en octobre 2018. Devant les militants de son parti, le président gabonais a évoqué ses rares souvenirs de cet AVC.

Au Gabon, à l’occasion du 55e anniversaire du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais (PDG), Ali Bongo ne s’est finalement pas exprimé sur une probable candidature pour la présidentielle de 2023, mais il a brisé le silence sur son AVC.

En octobre 2018, le chef de l’État avait été victime d’un grave accident cardiovasculaire. Le sujet est resté longtemps tabou, ce 2 avril 2023, devant les militants de son parti, il a raconté ce dont il se souvient ce jour-là.

« Maintenant, je suis entièrement au service du pays »

« Ce matin-là, j’ai eu des réunions avec des chefs d'État, tout s’est bien passé, raconte-t-il dans un discours rapporté par notre correspondant, Yves-Laurent Goma. J’avais retrouvé aussi le président du Sénégal. Tous les deux nous participions à une mission. Et donc je me suis retrouvé seul, à table, parce que les autres étaient descendus. Et là, j’ai été victime d’un accident. Je ne me souviens plus tellement bien de la manière dont ça s’est passé ».

Il poursuit : « Mais je sais que j’ai demandé à ce qu’on appelle le médecin. Et dès que le médecin est arrivé, je ne me souviens plus de rien, jusqu’au dernier jour de mon séjour en Arabie saoudite. Et après nous sommes partis pour le Maroc. Nous sommes arrivés au Maroc, le roi a tout fait pour moi, mais je me souviens surtout quand je suis rentré définitivement du Maroc, combien vous m’avez marqué par votre accueil. C’était extraordinaire, ça m’a fait un bien fou. Maintenant, je suis entièrement au service du pays. »

