Geoffroy-Julien Kouao: «Laurent Gbagbo a une seule obsession, 2025» et la présidentielle ivoirienne

L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, à Yopougon, un quartier d'Abidjan, le 31 mars 2023. AFP - SIA KAMBOU

« On voit bien que Laurent Gbagbo est prêt pour la bataille présidentielle de 2025 », estime le politologue Geoffroy-Julien Kouao après un meeting organisé par le parti de l’ex-chef de l’État, le 31 mars 2023. « Il veut s’adresser aux jeunes et il sait qu’il n’est plus jeune », ajoute le chercheur au sujet de la stratégie électorale de l’ancien président, âgé de 77 ans.