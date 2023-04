Guinée: le compte-à-rebours américain pour la fin de la transition militaire ne passe pas

Mis en ligne sur le site de l’ambassade des États-Unis à Conakry, le chronomètre décompte le nombre de jours avant la fin de la transition militaire et donc le retour au pouvoir des civils. Les autorités à Conakry se disent étonnées et ont demandé des explications.

« En marche vers la démocratie », indique le site de l’ambassade américaine. Sous ce titre, un compteur, aux couleurs rouge-jaune-vert de la Guinée, qui indique donc la fin prévue de la transition : 669 jours ce lundi. Cette application a été mise en place et présentée sur les réseaux sociaux le 6 mars dernier.

Samedi soir, lors du journal télévisé de la RTG, la télévision nationale, le ministre des Affaires étrangères, le docteur Morissanda Kouyaté, a lu une déclaration pour signifier l’étonnement des autorités. « Ce compte-à-rebours donne l'image d'un surveillant de classe veillant sur des élèves en examen, ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance », a-t-il déclaré. Ce compteur n’a « pas lieu d’exister », a-t-il tranché.

Toutefois, les autorités guinéennes ont indiqué que les relations étaient bonnes avec leurs homologues américains. Le ministre des Affaires étrangères a également déclaré avoir reçu toutes les garanties de la diplomatie américaine. Pour Morissanda Kouyaté, ce compteur n’est pas une forme de pression des États-Unis sur la transition. « Après avoir échangé avec les hauts responsables de l'ambassade des États-Unis, j'ai été rassuré que ce compte-à-rebours n'avait aucunement la prétention de mettre une pression quelconque sur les autorités de notre pays », a-t-il ajouté.

Conakry tenait donc à marquer le coup tout en évitant une crise diplomatique. Ce lundi, l’ambassade américaine a réagi en publiant un communiqué. « Ce compte-à-rebours reconnaît et célèbre l'engagement du président Doumbouya et des autorités à achever la transition le 1er janvier 2025 », indiquent les autorités américaines, concluant : « nous serons là pour encourager et soutenir la nouvelle démocratie guinéenne. »

