L'impasse parlementaire demeure en Bulgarie après les cinquièmes législatives anticipées

Le bilan est toujours le même : le Parlement bulgare aura beaucoup de mal à trouver une sortie à l'impasse politique dans lequel le pays se trouve depuis deux ans. Les élections du dimanche 2 avril n'ont pas dégagé un gagnant clair qui puisse former un gouvernement stable.

Avec notre correspondant à Sofia, Damian Vodénitcharov

Les deux grands rivaux, ce sont la coalition GERB-Union des forces démocratiques de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov, et la coalition entre Nous continuons le changement et Bulgarie démocratique de l'ancien Premier ministre Kiril Petkov. Les deux formations sont quasiment à ex-aequo d'après les résultats préliminaires. Elles obtiennent un peu plus de 25% chacune.

La troisième place est également disputée entre le Mouvement des droits et libertés et les ultranationalistes de « Renaissance ». Le PS reste cinquième avec 9%.

Aucune coalition naturelle n'est envisageable pour l'instant, alors que le Parlement s'annonce trop fragmenté pour qu'un parti puisse dégager une majorité et former un gouvernement. Ces mêmes partis n'ont pas pu se mettre d'accord pour former un gouvernement d'union nationale avant la dissolution du Parlement précédent. Les pourparlers s'annoncent donc difficiles. Pas de surprise non plus en ce qui concerne l'abstentionnisme : seuls 40,5% des électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 2 avril, contre 39,4% lors des dernières législatives en octobre 2022.

