Madagascar: à sept mois de la présidentielle, le gouvernement restreint le droit de manifester

Des policiers malgaches dispersent une manifestation non autorisée à Antananarivo, en 2019 (image d'illustration). AFP - RIJASOLO

La tension monte autour des nouvelles « règles du jeu » en matière de manifestation à Madagascar. Ce vendredi 31 mars au soir, à la télévision nationale malgache, le ministre de l’intérieur a annoncé que toutes les manifestations à caractère politique dans un lieu public sont désormais interdites et devront se tenir uniquement dans un endroit clos afin « de préserver l’ordre public ». « Cette mesure s’applique à tous les partis politiques et à tous les parlementaires », a précisé le ministre, sauf aux membres de l’exécutif, « qui ont besoin de rencontrer et d’écouter la population ». Une décision qui n’a pas tardé à faire réagir politiciens et société civile, qui voient en cette nouvelle interdiction, une violation des libertés publiques et un durcissement de l’offensive répressive du gouvernement, à sept mois de l’élection présidentielle.