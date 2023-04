RDC: Le patron du Conseil supérieur de l'audiovisuel raconte son agression près de Paris

Christian Bosembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel public et de la communication de la RDC. © Wikimedia/Djeffkanda

Christian Bosembe, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) congolais, est revenu pour RFI sur son agression survenue près de Paris le 1er avril 2023. Il dénonce une « tentative d’enlèvement et d’assassinat » et attend que la justice française fasse son travail : « L’agression a été filmée par les agresseurs, les auteurs sont connus. Il faut qu’ils soient arrêtés et poursuivis. »