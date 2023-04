En RDC, la force est-africaine annonce être désormais «pleinement déployée» dans le Nord-Kivu

Le contingent ougandais de la force est-africaine entre en RDC par le poste-frontière de Bunagana, le 31 mars 2023. AFP - GLODY MURHABAZI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Cette force est censée restaurer la paix et mettre fin à la menace des groupes armés, dont le M23. Cette rébellion, soutenue par le Rwanda selon les Nations unies, a depuis plus d’un an conquis une partie de la province du Nord-Kivu. Des violences qui ont engendré d’importants mouvements de populations, ajoutant une crise humanitaire à la crise sécuritaire. La force de l'EAC doit superviser le retrait programmé du M23 et tous les contingents sont maintenant arrivés sur place.