La mission de l'ONU relève des «crimes contre l'humanité commis» en Libye

Dans son dernier rapport présenté lundi matin devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève, le groupe d'experts documente une série de violations des droits humains perpétrés à la fois contre des Libyens et des migrants dans le pays. Il pointe une « situation épouvantable ».

« Il y a des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l'humanité ont été commis » en Libye, affirme une mission d'enquête de l'ONU. Depuis le début de leur mandat en 2020, les enquêteurs qui se sont rendus dans les villes de Tripoli et Benghazi ont collecté plus de 400 entretiens de témoins et victimes. Ils affirment que les violations de droits humains se sont multipliés en trois ans, comme le détaille Mohamed Auajjar, responsable de la mission : « La mission a documenté de nombreux cas de détention arbitraire, meurtres, tortures, viols, d'esclavages sexuels et disparitions forcées, confirmant leurs pratiques généralisées dans le pays. »

Pour la première fois, la mission ajoute donc à la liste des violations de droits humains l'esclavage sexuel, pratiqué notamment dans les centres de détention de migrants de Bani Walid et de Sabratah : « La mission regrette que ces victimes de crimes odieux aient été, outre des hommes et des femmes, des enfants, qui ont désespérément besoin de protection. »

Dans son rapport, les experts attribuent les faits aux gardes-côtes libyens et à des groupes armés, comme la milice de l'« Autorité de soutien à la stabilité » (SSA), financée par le gouvernement Tripoli. La mission dont le mandat s'achève aujourd'hui, entend communiquer une liste « d'auteurs possibles » de ces crimes au Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme.

