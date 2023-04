Le Sénégal célèbre le 63e anniversaire de son indépendance

Un homme porte le drapeau national sénégalais lors des célébrations du 63e jour de l'indépendance du Sénégal à Dakar le 04 avril 2023. AFP - JOHN WESSELS

Texte par : RFI

Les Sénégalais ont célébré ce mardi le 63e anniversaire de l’indépendance du pays ce 4 avril. Cette année, le pays a renoué avec la tradition d’un grand défilé civil et militaire à Dakar après trois ans de cérémonie « a minima » pour cause de pandémie de Covid-19 et de chantier dans la capitale. Une édition 2023 placée sous le thème « Forces armées et préservation des ressources naturelles ».