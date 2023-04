Les experts de l'ONU dénoncent les crimes de plusieurs hauts responsables sud-soudanais

Et ils donnent des noms.

Des experts indépendants mandatés par l'ONU ont dénoncé, dans un nouveau rapport publié lundi 3 avril, l'implication de plusieurs hauts responsables du Soudan du Sud dans des « crimes graves » commis contre les populations civiles. Leur enquête a porté sur des exactions commises dans le nord du pays au cours des douze derniers mois et qui n'ont conduit, disent-ils, à « aucune forme de responsabilité ».

Les crimes commis par les factions armées du Soudan du Sud sont toujours les mêmes depuis la guerre civile. Et dans l'État de l'Unité, ainsi que dans six autres États où l'enquête de l'ONU a été menée, entre février et août 2022, c'est la même litanie d'horreurs qui a eu lieu : les experts listent des exécutions de prisonniers, des viols, des meurtres massifs de civils, des cas d'esclavage sexuel et des déplacements forcées de populations. Mais aussi une répression systématique contre les journalistes ou les citoyens qui s'organisent politiquement.

Mais cette fois, les experts ont aussi choisi de donner les noms de ceux qui, selon eux, sont responsables de ces crimes : le gouverneur de l'État de l'Unité, Joseph Monytuil, le lieutenant-général de l'armée Thoi Chany Reat, mais aussi Gordon Koang, le commissaire du gouvernement pour le comté de Koch. Ils demandent « une enquête pénale et des poursuites » contre ces hommes, et des enquêtes sur d'autres responsables d'autres États.

Les experts dénoncent enfin le fait que ces hommes « restent en poste » et qu'aucune suite judiciaire ne soit en cours ou même envisagée. Le gouvernement de Juba se contente d'accuser la Commission de l'ONU « d'ingérence » dans ses affaires nationales.

