Madagascar: l'exportation de l'or va pouvoir reprendre, mais mieux encadrée

Face à la presse, vendredi 31 mars 2023, le ministre des Mines Olivier Rakotomalala a confirmé la levée de l'interdiction d'exportation des mines et a apporté ses explications. © Sarah Tétaud / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

A Madagascar, après voir interdit l’exportation de l’or pendant plus de deux ans et demi, l’État vient de décider, en conseil des ministres, de lever cette suspension. Une autorisation qui s’accompagne d’une série de mesures censées mieux réguler et assainir le secteur aurifère, en assurant une meilleure traçabilité du métal jaune entre son extraction jusqu’à son exportation et en durcissant les règles de rapatriement de devises.