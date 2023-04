Sénégal: «Je reste ouvert au dialogue», déclare Macky Sall dans son traditionnel message à la Nation

Au Sénégal, c'est jour de fête nationale ce mardi 4 avril, 63ème anniversaire de l’indépendance du pays. Le président Macky Sall s’est exprimé pour un traditionnel message à la nation hier soir lundi. À moins d’un an de l’élection présidentielle, et après des tensions politiques ces dernières semaines, le chef de l’État s’est dit ouvert « au dialogue ».

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Il n'a pas eu un mot sur une éventuelle candidature à un troisième mandat en vue de la présidentielle prévue en février 2024. Le président Macky Sall maintient le flou. Dans un climat politique crispé, en marge de procédures judiciaires visant l’opposant Ousmane Sonko, le chef de l’État invoque l’« héritage » et la « sagesse » des Anciens pour « surmonter » les « différences ».

« Dans cet esprit, je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’État de droit et des institutions de la République, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale. »

Dans son discours, le président Macky Sall a par ailleurs rendu hommage aux forces armées, et insisté sur la sécurisation du territoire. « Face à la montée des périls, nous poursuivons la sécurisation du territoire national, avec l’implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées afin de mieux affirmer la souveraineté de l’État, et assurer la sécurisation des personnes et des biens. »

Le président Macky Sall est resté dans le vague au sujet de la prochaine présidentielle dans son discours lundi soir Charlotte Idrac

Un grand défilé est prévu ce mardi à Dakar. Invités, les leaders de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi avaient « décliné » l’invitation dès dimanche, le chef de l’État n’ayant selon eux « posé aucun acte significatif pour l’apaisement de la tension politique et sociale ».

La fête de l’indépendance cette année est placée sous le thème de « la préservation des ressources naturelles ».

