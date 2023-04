Soudan du Sud: Salva Kiir récupère son passeport 30 ans après le crash de son avion au Kenya

Le président sud-soudanais Salva Kiir avait survécu à un crash d'avion ainsi que d'autres passagers, lorsqu'il était encore rebelle pro-indépendance du Soudan du Sud. Ici, à Juba, le 3 février 2023. © Gregorio Borgia / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Trente ans après, le président du Soudan du Sud a récupéré son passeport perdu lors du crash de son avion au Kenya. En 1993, Salva Kiir était général du mouvement rebelle SPLA qui se battait pour l’indépendance de Khartoum. L’appareil, parti de Nairobi, s’est écrasé dans le nord-ouest du Kenya et des villageois ont secouru le futur chef d’État et d’autres passagers. Une délégation de Juba était sur place dimanche 2 avril pour récupérer les affaires retrouvées, remercier les familles et annoncer le projet d’un centre médical sur place.