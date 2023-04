Tunisie: le président Kaïs Saïed réapparaît et fustige ceux qui spéculent sur son absence

Après dix jours sans apparition ni déclaration publique et des rumeurs sur son état de santé, le président Kaïs Saïed est finalement réapparu via la page Facebook de la présidence lundi soir.

Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise

Un petit rhume de trois jours et rien de plus. Sans donner davantage d’explications à son absence publique ces derniers jours, le président Kaïs Saïed a reçu sa Première ministre ce lundi, parlant d’une petite grippe qui l’aurait empêché d’apparaître publiquement ces derniers temps. Cela faisait depuis le début du ramadan que le président Kaïs Saïed ne s’était pas affiché en public et ce week-end, les spéculations se sont multipliées lorsque le ministre de la Santé a refusé de répondre aux questions des journalistes sur l’état de santé du président. L’opposition avait appelé à plus de transparence ce lundi suite au manque de communication sur son absence.

Dans son entretien avec sa cheffe du gouvernement, le président de la république a considéré qu’il s’agissait de tentatives de le déstabiliser et de perturber la paix sociale en Tunisie selon ses mots. Il s’est également moqué de ceux qui l’ont donné déjà pour mort ou qui ont parlé de vacance de pouvoir. Au regard de l’histoire politique du pays, le sujet de la santé du président tunisien reste un point sensible car le dernier chef d’État tunisien, Beji Caïd Essebssi, est décédé alors qu’il était encore en exercice. L’ancien leader Habib Bourguiba avait été remplacé par Zine El Abidine Ben Ali lors d’une destitution, liée officiellement à son incapacité mentale en raison de sa santé déclinante.

