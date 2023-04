Burkina Faso: près de 8 milliards de FCFA récoltés via le fonds de soutien patriotique

Ouagadougou cherche à financer les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour lequel beaucoup de Burkinabè se sont portés volontaires. Ici, lors d'un recrutement à Ouagadougou, le 16 novembre 2022 (image d'illustration). © Olympia de Maismont / AFP

Mis en place en janvier, le fonds de soutien patriotique a permis au Burkina Faso de récolter 7,8 milliards de FCFA. Il doit permettre de financer l’équipement, la solde et l’entraînement des volontaires de défense de la patrie via des taxes sur certaines marchandises et des contributions volontaires des Burkinabè. Mais ce montant est encore loin d’être suffisant.