Guinée: des médecins impliqués dans la mort de M’mah Sylla condamnés à de lourdes peines

Le décès de M'mah Sylla avait suscité un très grand émoi en Guinée. Ici, ses proches se réunissent à l'aéroport de Conakry pour accueillir la dépouille de la jeune femme, mardi 23 novembre 2021. © Matthias Raynal / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Mardi 4 avril, quatre hommes ont été condamnés à Conakry dans l’affaire M'mah Sylla, jeune femme morte en novembre 2021 après son viol dans une clinique de quartier. Sa mort avait provoqué une onde de choc dans le pays et « Justice pour M'mah Sylla » est devenu un slogan emblématique de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les quatre hommes, tous médecins, exerçaient dans des structures non reconnues par l'ordre des médecins et ont été reconnus coupables de viol et coups et blessures ayant entraîné la mort de M'mah Sylla. Ils ont été condamnés à des peines allant de 1 à 20 ans de prison.