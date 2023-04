Kenya: entre William Ruto et Raila Odinga, la trêve a du plomb dans l'aile

Raila Odinga (à gauche) et William Ruto (à droite). AFP - SIMON MAINA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Kenya, la trêve conclue entre le chef de l’État William Ruto et Raila Odinga est-elle déjà en train de se fissurer ? Ce dimanche, l’opposant avait accepté de suspendre ses manifestations et de saisir l’offre de « dialogue » lancée par le président. Mais mardi, il a de nouveau menacé de faire appel à la rue s’il n’obtenait pas gain de cause.