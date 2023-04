Madasgascar: inquiétude des diplomates en poste face aux restrictions imposées à la vie politique

À Madagascar, la communauté internationale réagit après l’annonce vendredi dernier par le ministre de l’Intérieur de l’interdiction de tenir des manifestations et réunions à caractère politique dans un lieu public. Une mesure restrictive pour préserver l’ordre social, qui ne s’applique pas, en revanche, aux membres de l’exécutif.Dans un communiqué publié mardi soir, les missions diplomatiques ont exprimé leur inquiétude.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Dans un communiqué publié mardi 4 avril et co-signé par huit ambassades dont la délégation de l’Union européenne, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, les missions diplomatiques ont exprimé leur inquiétude quant à l’adoption d’une telle mesure, à l’approche du scrutin présidentiel prévu en fin d’année. « La possibilité d’exprimer librement ses opinions politiques est l’un des fondements de la démocratie », rappellent en préambule, les États signataires du communiqué. Un principe maintes fois défendu par Madagascar, souligne également Sergiusz Wolski, le chargé d’affaires de la délégation de l’Union européenne.

► À lire aussi : À sept mois de la présidentielle, le gouvernement restreint le droit de manifester

« C’est inscrit dans la Constitution de Madagascar, mais aussi dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été également signé par Madagascar en 71, donc l’annonce de monsieur le ministre, qui interdit les manifestations à caractère politique dans les endroits publics va à l’encontre de ces deux textes-là. »

Une transgression des textes d’autant plus préoccupante, qu’elle instaure une inégalité entre les différents acteurs politiques du pays.

« C’est gênant parce que cette restriction devrait être identique pour tout le monde. Or ici, vous avez un cas où il y a un groupe de politiciens, à savoir les membres du gouvernement, pour qui on a fait une exception. Et ça, c’est vraiment discriminatoire. »

Les missions diplomatiques signataires s’inquiètent par ailleurs des possibles « conséquences de cette réglementation qui pourrait », selon le communiqué, « contribuer à tendre le climat politique à l’approche de l’élection présidentielle » normalement prévue en novembre prochain.

► À lire aussi : Les propositions des ONG pour des élections apaisées et plus transparentes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne